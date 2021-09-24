Во Владивостоке задержали оскорблявшую пилотов дебоширку

Транспортной полицией привлечена к ответственности пассажирка самолета, нарушавшая во время полета общественный порядок, сообщается на сайте УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока задержали 30-летнюю жительницу Тверской области, летевшую по маршруту Москва - Владивосток, после того как получили сообщение о ее неподобающем поведении во время полета.

На борту воздушного судна женщина курила электронную сигарету, оскорбляла членов экипажа, стояла у дверей пилотов, требования бортпроводников занять посадочное место игнорировала, провоцировала драку с сотрудниками экипажа. Всем этим она создавала угрозу безопасности полета.

На гражданку составили административные протоколы о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также о мелком хулиганстве.

Женщине грозит до пятнадцати суток административного ареста.