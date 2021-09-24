Бастрыкин: В пермском вузе не усилили безопасность после трагедии в Казани

Сотрудники пермского вуза, где студент устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий на случай экстренных ситуаций. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, после аналогичной трагедии в Казани все российские образовательные учреждения были обязаны усилить меры безопасности, однако в пермском университете это не было сделано.

Студент-первокурсник 20 сентября открыл стрельбу в университетском кампусе в Перми. При этом пострадали 43 человека, шестеро погибли.