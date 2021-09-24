Центр семейного чтения в Чебоксарах превратят в модельную библиотеку

Чебоксарский Центр семейного чтения имени М. Трубиной стал одним из победителей конкурсного отбора министерства культуры РФ на создание библиотек нового поколения.

Как сообщили в администрации города, центр является одним из самых востребованных книгохранилищ в городе, ежегодно его посещали более 40 тысяч человек. Учреждение для юных читателей было открыто в 1970 году и с тех пор в помещениях проводился только косметический ремонт.

Полученные от федерального ведомства средства будут направлены на организацию современного комфортного пространства, приобретение новой мебели и компьютерного оборудования.

Модернизация библиотечной системы в Чебоксарах стартовала с 2020 года. Как отметил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, по национальному проекту "Культура" муниципальные библиотеки надо приводить в соответствие современным требованиям.

- Они должны стать интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Главная задача к 2024 году - повысить посещаемость библиотек не менее чем в два раза, - сказал Ладыков.