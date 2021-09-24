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24.09.2021 17:54

Эксперты в Чебоксарах проверили дороги после ремонта по нацпроекту

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии проверили городские магистрали, отремонтированные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Сотрудники экспертной организации из Саратова оценили состояние проезжей части на улицах 324-й Стрелковой дивизии, Привокзальной, Короленко.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Передвижная диагностическая лаборатория оснащена высокоточными датчиками, видеокамерами. Специальная компьютерная программа позволяет производить инспектировать состояние дорог и в автоматическом режиме формировать сводные ведомости.

В ходе обследования выполнялись видеосъемка отремонтированных участков, визуальная оценка качества дорожного покрытия, измерялись параметры ровности.

Как заявили специалисты, состояние дорожного покрытия соответствуют требованиям ГОСТ, протяженность участков равна параметрам, указанным в технической документации. По результатам тестирования по всем трем объектам выданы положительные заключения, которые разрешают ввод в эксплуатацию.

Многоступенчатый контроль за ходом дорожных работ в рамках национального проекта организован по поручению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Эта работа проводится уже в течение пяти лет, с момента начала реализации нацпроекта в столице Чувашии. Выполнение ремонта или строительства на объектах ежедневно проверяют специалисты технического надзора городского Управления ЖКХ и благоустройства. За качеством используемых строительных материалов следят лаборатории подрядчиков, за четким исполнением технологии укладки асфальта - организация строительного контроля. Параметры обновленных дорог проверяются с помощью передвижных лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Также при производстве и приемке работ задействована общественная комиссия из числа активистов Общероссийского народного фронта и активных жителей города.

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