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24.09.2021 18:34
Рубрика: Власть

Мэр Саранска Петр Тултаев досрочно ушел в отставку

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Петр Тултаев отметил, что ему не стыдно за свою работу. Фото: Николай Гагарин Петр Тултаев отметил, что ему не стыдно за свою работу. Фото: Николай Гагарин
Петр Тултаев отметил, что ему не стыдно за свою работу. Фото: Николай Гагарин

На первом заседании обновленного состава Горсовета столицы Мордовии мэр Саранска Петр Тултаев объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Илья Соколов - уроженец Татарстана, человек из команды главы РМ Артема Здунова.

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Как пояснил в своем Instagram Петр Тултаев, решение покинуть пост мэра он принял в связи с избранием в депутаты Госсобрания РМ. Напомним, что 17-19 сентября жители Мордовии выбирали не только своих представителей в Госдуму РФ, но и главу республики, а также региональных и муниципальных депутатов.

Подводя итоги своей деятельности - а кресло мэра Тултаев занимал с 2012 года - экс-руководитель отметил, что ему не стыдно за свою работу.

"Какую бы должность я не занимал, всегда на первое место ставил интересы людей, - подчеркнул Петр Тултаев. - Последние девять лет без остатка посвящены Саранску. Это был один сплошной рабочий день. За этот период только построено 13 детских садов, а это ни много ни мало более 3 тысяч мест, еще десять реконструированы и капитально отремонтированы. Введены в эксплуатацию две школы. Ремонтировали дворы и благоустраивали парки… За каждым объектом, большим и малым, стоит неимоверный труд, за каждый из них я переживал, болел душой. А Чемпионат мира по футболу 2018 года - это отдельная глава и в моей жизни, и в истории Саранска".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Поблагодарив горожан за поддержку и критику, бывший градоначальник попросил прощения за то, что какие-то вопросы не решались: "Это не потому, что не хотел, а потому, что не было возможности. Но я никогда не прятался от людей и проблем, всегда старался им помочь".

Депутаты приняли отставку мэра. Его обязанности возложены на 32-летнего Илью Соколова, который с 24 августа занимал пост первого заместителя главы города. Новый руководитель Саранска - уроженец Набережных Челнов, выпускник Казанского государственного технического университета. Соколов несколько лет проработал в администрации подмосковного Красногорска, а с мая 2018-го по ноябрь 2020 года - в органах госвласти Дагестана. С января 2021 года занимал пост старшего советника главы Республики Мордовия.

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