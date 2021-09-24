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24.09.2021 11:58

Проект "ТелеМФЦ" Чувашии признан лучшим в стране

Текст: Сергей Кирсанов
Проект по внедрению удаленной системы предоставления услуг "ТелеМФЦ", реализуемый в Чувашии, признан лучшим на Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021". Его финал проходит в эти дни в Нижнем Новгороде.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Разработка заняла первое место в номинации "Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов государственной власти". Конкурентами республики в ней были проект по интеллектуальной системе обработки документов правительства из Удмуртии и проект по аудио/видео фиксации и стенографирования судебных заседаний из Белгородской области.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Презентацию "ТелеМФЦ" для экспертного жюри провела министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. Она обозначила, что проект направлен на создание комфортных условий получения государственных и муниципальных услуг для жителей отдаленных районов республики.

- Только за первое полугодие текущего года каждый пятый житель Чувашии получил услугу через МФЦ. И если в городах посещение центра не вызывает сложности, то для жителей отдаленных районов это зачастую связано с неудобствами, - пояснила министр.

Проект направлен и на помощь бизнесу - далеко не во всех районных МФЦ оказываются услуги предпринимателям. По словам Майниной, проект "ТелеМФЦ" позволит изменить бизнес-процессы многофункциональных центров, а также разработать сервис для удаленного взаимодействия сотрудников при оказании услуг и онлайн-консультаций.

Глава минцифры также сообщила, что в настоящее время в республике действуют 217 офисов МФЦ на базе так называемых привлекаемых организаций - модельных библиотек. Однако, в них предоставляются лишь услуги муниципального уровня. "ТелеМФЦ" позволит включить подобные офисы, находящиеся в шаговой доступности для граждан, в процессы оказания государственных услуг.

После оглашения результатов Кристина Майнина поблагодарила разработчиков проекта.

- Это очень удобный, качественный и классный сервис дистанционного оказания услуг для бизнеса и для жителей Чувашии, - отметила министр.

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