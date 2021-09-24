В Ижевске запретили украшать дворы автомобильными шинами

В Ижевске официально запретили использовать старые автомобильные покрышки. Депутаты гордумы изменили правила благоустройства и ввели штрафы за использование бывших в употреблении шин - наказание для жителей составит от 1 тыс. до 2 тысяч рублей, для управляющих компаний - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Депутаты вспомнили о требованиях ГОСТА 12.1.007-76, по которому шины относятся к отходам 4 класса опасности и распорядились убрать все покрышки с территорий школ, детских садов и дворов жилых домов.

При этом жителям напомнили, что использованные покрышки нельзя просто оставить на контейнерных площадках для бытового мусора. Для утилизации требуется заключать договор со специализированной организацией, имеющей лицензию. "Жителям многоквартирных домов предстоит провести общее собрание собственников, на котором определить источник финансирования", - уточнили в гордуме.

На решение всех вопросов горожанам отвели 9 месяцев. Мораторий на штрафы за использование шин будет действовать до 1 июня 2022 года. Впрочем депутаты считают, что Ижевск справится с проблемой гораздо раньше - большая часть старых покрышек должна исчезнуть после массовых весенних субботников.