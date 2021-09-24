В Пензенской области объяснили рост цен на строительство нового жилья

В сентябре состоялось плановое повышение цен на строящиеся дома в Пензенской области.

Согласно открытым данным Единого ресурса застройщиков в России средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в сентябре составила 111,7 тысячи рублей, что больше на два процента, чем в августе. Пензенская область вошла в число 25 регионов, где произошел самый заметный рост цен с начала года. На начало сентября средняя цена квадратного метра в регионе составила 62 380 тысяч рублей.

Что происходит с ценами на жилье и какие тенденции ждут отрасль, рассказала директор по маркетингу строительного холдинга "Термодом" Татьяна Планина.

- Коронавирусные ограничения оказали значительное влияние на экономику по всему миру, не обошли стороной и нашу страну. Практически пострадали в той или иной степени все отрасли, в том числе и строительная. Последствия локдауна сегодня продолжают ощущаться?

Татьяна Планина: Да, это неизбежно затронуло региональную экономику и застройщиков в первую очередь. Так, резко выросли и продолжают расти цены на стройматериалы. Например, в начале 2020 года за тонну арматуры просили 34-35 тысяч рублей, а в первом квартале 2021 года уже более 90 тысяч рублей. Рост цен на металлопрокат тянет за собой все металлозависимые материалы и оборудование: трубы для инженерных сетей, оцинкованные вентилируемые фасады, корзины для кондиционеров, металлические двери, лифтовое оборудование. Оконные конструкции подорожали за тот же период в полтора раза, минеральная плита, используемая для утепления, - в 2,5 раза, цена на щебень в августе выросла почти в два раза. Все это приводит к росту себестоимости строительства и, соответственно, к повышению стоимости квадратного метра.

- При этом в строящихся домах раскуплены практически все квартиры?

Татьяна Планина: Они были раскуплены по ценам 2020-го года. А строительство мы ведем сегодня, с учетом цен 2021-го. Можно сказать, что мы, как и большинство российских застройщиков, не получили запланированной прибыли. Безусловно, при старте продаж новых объектов мы будем учитывать фактор роста цен, это закладывается в себестоимость квадратного метра.

- Что это значит для покупателей: цены на недвижимость продолжат расти?

Татьяна Планина: Пока это самая очевидная тенденция. Добавим к росту цен на материалы последовательное повышение Банком России ключевой ставки и изменение ставки по льготной ипотеке.

Чтобы сохранить доступность жилья, мы заключаем с банками соглашения о субсидировании ипотеки. То есть для клиентов холдинга "Термодом" доступны программы со ставкой от 0,2 процента. Сниженные ставки позволяют сделать новое жилье более доступным для широкого круга населения. Сегодня мы видим выход из сложившейся ситуации в субсидировании процентной ставки застройщиком. Думаю, так поступят и другие ответственные российские застройщики.

Еще одно последствие пандемии - тот факт, что бум продаж недвижимости в 2020 году значительно удовлетворил спрос на жилье, в новостройках почти не осталось свободных квартир. И люди, которые хотят приобрести жилье сегодня, вынуждены ждать старта продаж новых объектов. Например, у нас скоро стартуют продажи квартир в двух домах нового жилого комплекса. На сегодняшний день в листе ожидания сотни имен. Люди заранее записываются в отделе продаж, чтобы стать покупателями квартир в этих домах.

Справка "РГ"

При росте цен на недвижимость в регионе исполняется план по вводу в строй нового жилья. В этом году к сдаче запланировано 852 тысяч квадратных метров в новостройках. По данным правительства Пензенской области, плановый показатель в 2021 году был скорректирован в сторону увеличения объема. За первое полугодие вводится 547 тысяч квадратных метров, что на 103,6 процента выше к соответствующему периоду прошлого года. Показатель обеспеченности населения жильем на одного человека в регионе составляет 30,5 квадратного метра. По этому параметру Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и 14-е место в Российской Федерации. Ведется строительство 1 миллиона 95 тысяч квадратных метров жилья. Выдано еще 23 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов с общей площадью жилья 116,4 тысячи квадратных метров.