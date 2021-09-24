В Перми 10 дней будут показывать фильмы из Южной Кореи

Перми начался Фестиваль корейского кино - KFF - Korean Film Festival.

Город стал одним из 27 российских городов, где запланирован расширенный показ работ национального кинематографа. С 23 сентября по 3 октября пермяки смогут посмотреть девять фильмов.

- Мы воспринимаем современное корейское кино как единый живой организм, интереснейшую индустрию, - говорит основательница компании "Тиллит Стайл" и организатор фестиваля Людмила Тремзина. - KFF - самый масштабный фестиваль корейского кино в России по количеству городов-участников. В этом году мы включили в программу и авторское кино, которое принято считать "не для всех", и блокбастеры для самой широкой аудитории.

По ее словам, один из фильмов, представленных на фестивале, создан с участием оскароносного корейского актера Сон Кан Хо, сыгравшего в "Паразитах". Другой снят по сценарию всемирно известного режиссера Ким Ки Дука называется "Несмонтированный фильм".

Открылся фестиваль исторической драмой "Трон", который дает хронику восьми самых трагических дней в истории Империи Чосон. Это история противостояния царственных отца и сына.

Зрители могут посмотреть мелодраму "Всегда" о встрече бывшего спортсмена, выпавшего на обочину жизни и бойкой слепой девушки, исторический кинофильм "Убийство" - зрелищный шпионский экшен о прошлом Южной Кореи, "Инсайдеры" - политический детектив, звездный актерский состав, которого возглавляет Ли Бён Хон и другие.

Закроет программу кинофильм "Таксист" - драма, основанная на реальных событиях. Главную роль исполняет знакомый российской публике по фильму "Паразиты" Сон Кан Хо.

- На фестивале идет не только показ хорошего корейского кино, но и рассказ о нем, - говорит Людмила Тремзина. - Перед показами выступают спикеры, а паблики фестиваля в социальных сетях ведут авторы, разбирающиеся и в мировом кино, и в корейском, причем не только с художественной, но и с точки зрения нюансов киноиндустрии.

Подробная информация о фестивале представлена на сайте www.kff.tillitstyle.ru.