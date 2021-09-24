В Перми завершился международный фестиваль кино "Флаэртиана"

За неделю пермские жители и гости города смогли посмотреть и обсудить 158 фильмов из 15 стран мира.

Уже причастные или только мечтающие работать в киноиндустрии, участвовали в мастер-классах, которые давали режиссеры, сценаристы, операторы, словом, признанные мастера жанра. Режиссеры, у которых есть идеи, но пока нет финансовых возможностей сделать фильм, представили свои проекты на питчинге.

Зрители участвовали во "Флаэриане-Форум" и "Вуз - Флаэртиана". Кроме того, всем была доступна онлайн-программа фестиваля на сайте CoolConnections.ru, где показывали мини-сериал "Мой друг северный верблюд".

Накануне жюри подвело итоги и вручило награды. Гран при Международного конкурса получил фильм польского режиссера Александры Поточек "Ксендз Бонецкий". Это портрет 85-летнего священника, который в своей жизни успевает все, главное, находит время для человека рядом: содержательной беседы и ироничного комментария, для полных тревоги разговоров о вере и современной церкви.

В этом году оказалось сразу два Серебряных Нанука. Первый достался фильму из Франции "Человек, который искал сына", Второй - картине "Ужасные дети", ставшей дебютом молодого турецкого режиссера Ахмет Недждет Чупур. Он же увез с собой приз зрительских симпатий.

В Национальном конкурсе лучшими фильмами признаны "Папа" Валерии Гай Германики и "Война Раи Синициной" Ефима Грабой, который получил еще и специальный приз Гильдии неигрового кино. Специальное упоминание жюри за лучшую операторскую работу получила картина "25 лет одиночества", за лучшую режиссуру - "Амурская голгофа", за вклад в социальную миссию "Дальний план".

Приз за лучший студенческий фильм достался Дарье Агиенко за фильм "Дарина в Зазеркалье".