В Прикамье при пожаре погибли мужчина и женщина

Прошлой ночью в селе Никулино Пермского края произошел пожар, жертвами которого стали двое местных жителей.

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, по предварительным данным, возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме из-за неосторожного обращения с огнем. На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета проводится процессуальная проверка по факту гибели людей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.