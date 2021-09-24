В Республике Башкортостан создадут карбоновый полигон

Предложение по созданию карбонового полигона в Башкортостане одобрили на заседании экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования России под председательством министра Валерия Фалькова.

Проект был подготовлен Евразийским климатическим консорциумом, в который вошли участники Евразийского НОЦ - ведущие университеты и научные организации республики. Среди них Башкирский государственный университет, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Башкирский государственный аграрный университет, а также крупные индустриальные партнеры - "Башкирская содовая компания", ООО "Газпром нефтехим Салават" и НИПИ "Петон".

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Функции оператора карбонового полигона республики взял на себя Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Экспертную поддержку по реализации проекта оказывает "Сколковский университет науки и технологий".

Заявку по созданию в Башкортостане карбонового полигона, представленную членами климатического консорциума республики, на заседании поддержали единогласно. Причем эксперты отметили высокую степень проработки экологического вопроса. Срок реализации программ новых участников - 2022-2023 годы.

Создание карбонового полигона - приоритетный для республики стратегический и научно-образовательный проект с бюджетом в 702 млн рублей. Именно он обсуждался на встрече главы региона Радия Хабирова с президентом страны в рамках его официального визита в Уфу 6 августа 2021 года.

Наличие полигона позволит Башкортостану занять лидирующие позиции в области контроля атмосферного воздуха и в новой низкоуглеродной экономике.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

- В рамках проекта планируется не только мониторинг климатически активных газов и оценка поглощающей способности естественных природных территорий, но и разработка полного цикла технологий улавливания, связывания и подземного хранения СО2, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин, представляя проект.

Предложение команды Башкортостана заключается в организации системной работы по наблюдению парниковых газов на шести специально выделенных территориях. Они находятся в разных климатических зонах и отличаются типом растительности и вариантами использования.

На этих территориях будет реализована обширная научная программа, включающая разработку и апробирование методов мониторинга парниковых газов, разработку технологий их улавливания и депонирования.

Также запланирована большая работа в сфере образования по подготовке высококвалифицированных специалистов для контроля углеродного баланса.

Напомним, что проект по созданию в нашей стране сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента РФ. Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов.

Исследования включают разработку и адаптацию технологий измерений надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.