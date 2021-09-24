Все школы Саратова с 27 сентября переводятся на удаленку

В Саратове все школы и учреждения допобразования переводятся на дистанционную форму работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой мэрию города.

Решение о переводе школ на дистанционный формат принято из-за превышения эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей, а также высокой степенью распространения COVID-19 среди населения. Согласно решению, школы переходят на удаленку с 27 сентября по 11 октября.

Как уточнили в региональном минобре, на данный момент из-за выявления очагов коронавируса закрыты две школы в Калининском районе области, а также 145 классов в 69 школах. Из них 39 школ в Саратове. Всего в регионе дистанционно обучаются 4554 ученика.

Ранее решение о переводе школ на дистанционный формат обучения приняли власти Балаковского района. Там данный формат продлится с 22 сентября по 5 октября.

Всего на территории Саратовской области выявлено 86967 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявлено было 289 пациентов с коронавирусом. Скончались 2820 человек.