Красноярский студент арестован за подготовку нападения на техникум

Житель Краснотуранского района, обвиняемый в приготовлении к убийству нескольких человек, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в регионе задержан молодой человек, которого подозревают в подготовке нападения на техникум.

Теперь стали известны некоторые подробности о предотвращенном преступлении. По версии правоохранителей, в 2020 году учащийся аграрного техникума из-за конфликта со сверстниками и оскорблений с их стороны задумал убийство. В мае 2021-го студент купил в магазине патроны к некоему аэрозольному устройству и запланировал убийство трех человек. Расстрел юноша намеревался провести в стенах образовательного учреждения.

Преступление было предотвращено благодаря вмешательству сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД, уточнили в СК. Расследование уголовного дела продолжается. Его фигурант находится под стражей.

При обыске в доме подозреваемого изъяты патроны, самодельное пусковое устройство, ножи - эти предметы, как полагают сыщики, подозреваемый планировал использовать в качестве оружия.

У молодого человека обнаружены признаки психиатрического расстройства. Он помещен для обследования в краевой психоневрологический диспансер.

Также уточняется, что обвиняемый уже дал признательные показания.