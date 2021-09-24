Нейрохирург рассказал, как отличить мигрень от головной боли

Новости

Погода в Москве: плюс 12 и временами солнце 08:11
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью 07:52
В ВОЗ призвали страны Африки готовиться к четвертой волне COVID-19 07:35
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 популярных валют 07:19
Во Владивостоке стартовал Тихоокеанский театральный фестиваль 07:09
В 14 российских регионах стало больше лесов 07:00
Бывшим помощникам Трампа выдали повестки в суд 06:52
Пожар в общежитии Военного университета в Москве ликвидирован 06:39
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 кг черной икры 06:24
Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ 06:05
Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 05:52
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4 километра 05:33
Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию 05:30
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 05:01
Во Владивостоке задержали оскорблявшую пилотов дебоширку 04:46
Кровля загорелась на здании на территории Военного университета в Москве 04:40
В Хабаровском крае возобновили поиски на месте падения Ан-26 04:19
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти 03:50
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО 03:38
Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов 02:54
В США одобрено применение бустерных доз вакцины для людей старше 65 лет 02:31
Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 08:13
Рубрика: Общество

Нейрохирург рассказал, как отличить мигрень от головной боли

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Кузбасский нейрохирург Эдуард Фрошкайзер объяснил пациентам, как отличить мигрень от обычной головной боли.

По словам доктора, такая неприятная болезнь, как мигрень, все чаще поражает людей трудоспособного возраста. Она характеризуется одной стороной поражения, средней или высокой интенсивностью, выраженными сопутствующими симптомами тошноты и рвоты, а также повышенной чувствительностью к световым, звуковым и вкусовым раздражителям. При этом длительность самой мигренозной боли может продолжаться от нескольких минут до 2-3 дней.

Фото: iStock
Названы вызывающие мигрень продукты

- Главным отличием мигрени от головной боли является наличие так называемой ауры - периода от нескольких минут до часа с различными неврологическими симптомами: зрительные, слуховые, вкусовые ощущения, нарушения речи, отсутствие движений в конечностях и так далее, - рассказывает Эдурад Фрошкайзер.

Причины возникновения мигрени до конца не изучены - в головном мозге происходит каскад биохимических реакций. Лекарственные препараты пациентам не всегда помогают. В настоящее время мигрень также лечат хирургическим путем. Этот метод лечения был открыт случайно доктором Томасом Мюльбергером в ходе пластической операции. Он надрезал "мышцу, нахмуривающую лоб", из-за чего та переставала сдавливать ветвь тройничного нерва.

Уже выполнено более 2 тысяч таких хирургических вмешательств. Но до сих пор идут споры целесообразности данного метода.

- Главным аргументом против являются "плацебо-операции", - объяснят нейрохирург. Фрошкайзер - Доктора делают "фальшивую" операцию, а особо впечатлительные пациенты навсегда избавляются от мигрени. Положительный эффект доходит до 90 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году