Нейрохирург рассказал, как отличить мигрень от головной боли

Кузбасский нейрохирург Эдуард Фрошкайзер объяснил пациентам, как отличить мигрень от обычной головной боли.

По словам доктора, такая неприятная болезнь, как мигрень, все чаще поражает людей трудоспособного возраста. Она характеризуется одной стороной поражения, средней или высокой интенсивностью, выраженными сопутствующими симптомами тошноты и рвоты, а также повышенной чувствительностью к световым, звуковым и вкусовым раздражителям. При этом длительность самой мигренозной боли может продолжаться от нескольких минут до 2-3 дней.

- Главным отличием мигрени от головной боли является наличие так называемой ауры - периода от нескольких минут до часа с различными неврологическими симптомами: зрительные, слуховые, вкусовые ощущения, нарушения речи, отсутствие движений в конечностях и так далее, - рассказывает Эдурад Фрошкайзер.

Причины возникновения мигрени до конца не изучены - в головном мозге происходит каскад биохимических реакций. Лекарственные препараты пациентам не всегда помогают. В настоящее время мигрень также лечат хирургическим путем. Этот метод лечения был открыт случайно доктором Томасом Мюльбергером в ходе пластической операции. Он надрезал "мышцу, нахмуривающую лоб", из-за чего та переставала сдавливать ветвь тройничного нерва.

Уже выполнено более 2 тысяч таких хирургических вмешательств. Но до сих пор идут споры целесообразности данного метода.

- Главным аргументом против являются "плацебо-операции", - объяснят нейрохирург. Фрошкайзер - Доктора делают "фальшивую" операцию, а особо впечатлительные пациенты навсегда избавляются от мигрени. Положительный эффект доходит до 90 процентов.