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24.09.2021 08:34
Рубрика: Общество

Омские и турецкие селекционеры будут выращивать лечебные злаки

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омском аграрном университете стартовал российско-турецкий проект, главная цель которого - вывод на рынок обогащенных витаминами и минералами злаков, защищающих иммунную систему человека. При этом ставится еще одна задача - новые культуры должны потреблять минимум влаги и быть многолетними: один раз посадил - семь лет собирай урожай. Ученые утверждают, что это далеко не фантастика.

В агроуниверситете будет открыт международный селекционно-генетический центр, сотрудники которого будут работать над созданием новых обогащенных сортов злаков. Кроме того, центр будет заниматься масштабными исследованиями рынка, подготовкой молодых специалистов, способных вывести отечественную селекционную науку на новый уровень. Цена вопроса: 90 миллионов рублей. Проект одобрен министерством науки и высшего образования РФ и получил государственный грант. Одно из условий - проектом должен руководить независимый эксперт мирового уровня. Ученые ОмГАУ нашли подходящую кандидатуру: турецкий профессор Хамит Коксель, имеющий высочайший научный рейтинг, приехал в Омск.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Уральские селекционеры работают над коноплей новых сортов

За три года ученым предстоит оценить текущее состояние качества производимой пшеницы в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Собрать образцы хлеба, проанализировать его пищевую ценность. Создать коллекции генотипов с улучшенными свойствами. Подготовить технологические рекомендации для производителей новых продуктов. Специалисты полагают, что им это будет интересно.

- Мы давно работаем в этом направлении. Сорта, которые уже включены в госреестр, надежно защищены генами устойчивости против целого ряда болезней растений, - утверждает омский руководитель проекта, профессор ОмГАУ Владимир Шаманин. - Поэтому производственнику уже не надо тратить огромные деньги, чтобы с ними бороться.

По словам ученых, будущее отрасли - за многолетними злаками, способными противостоять засухе и содержащими весь комплекс веществ, необходимых для здоровья людей. Омские ученые уже успешно экспериментируют с пыреем и окрашивают зерна в голубой, черный и фиолетовый цвет.

- Природные красители - флавоноиды - придают злакам оксидантные свойства, способные защитить человека от многих болезней, в том числе онкологических, - поясняет Владимир Шаманин.

- Пырей сизый хорош еще и тем, что потребляет мало воды. Селекционная работа с ним будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства даже в условиях засухи и поможет в перспективе сохранить водные ресурсы планеты, которые становятся дефицитом, - дополняет Хамит Коксель.

Руководители проекта считают наименее полезным белый хлеб. Шаманин отдает предпочтение ржаной булке, а Коксель - цельнозерновому батону, в состав которого входят злаки разных типов.

В этом году в ОмГАУ начнет поступать новейшая техника, которая поможет селекционерам решить поставленные задачи.

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