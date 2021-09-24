Омский НПЗ увеличит производство высокоэкологичного топлива

Омский НПЗ "Газпром нефти" полностью завершил строительство установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива. Ее мощность составит 2,5 миллиона тонн сырья в год.

Новое современное производство заменит сразу две установки предыдущего поколения и значительно увеличит выпуск высокоэкологичного дизельного топлива с низкотемпературными свойствами. Благодаря инновационным технологиям эти виды продукции будут особенно востребованы в экстремальных условиях Крайнего Севера. А ультранизкое содержание серы в арктическом топливе позволит снизить неблагоприятное воздействие автотранспорта на окружающую среду. Произведенное в Омске топливо соответствует высокому экологическому классу Евро-5.

При строительстве установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива применялись инновационные цифровые решения - например, платформа дополненной реальности, позволяющая экспертам осуществлять дистанционный контроль за объектом. Для нового комплекса в Омск по Северному морскому пути, а затем по Оби и Иртышу, было доставлено оборудование ведущих российских производителей. Протяженность маршрута составила 9 тысяч километров. В настоящее время специалисты предприятия уже приступили к пуско-наладочным работам.

- На предприятии продолжается масштабная программа развития, в задачи которой входит повышение глубины нефтепереработки при планомерном улучшении экологических характеристик производства, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Инвестиции "Газпром нефти" в проекты модернизации превышают 400 миллиардов рублей. Технологии, внедренные при строительстве новой установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива, обеспечат дополнительное снижение воздействия на экологию. Эффективная работа установки как в летний, так и в зимний период, позволит предприятию стать еще более ориентированным на реальный спрос и гибко реагировать на изменение сезонных потребностей рынка.

Инвестиции компании в этот проект составили 17,5 миллиарда рублей. Строительство установки включено в комплексный план федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". К 2024 году в Омской области планируется на 20 процентов снизить совокупные выбросы транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий, а также достигнуть кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.