Ученые выяснят причины скопления углекислого газа над лесами Сибири

Исследователи из научных организаций Сибирского отделения РАН обратили внимание на изменения в экосистеме региона, происходящие в последние годы. Ученые, в частности, заметили, что над лесными массивами Сибири повысилась концентрация углекислого газа. Директор Института леса имени В. Н. Сукачева Александр Онучин рассказал изданию Российской академии наук о том, почему это может происходить.

На всех экосистемах Земли, в том числе на лесах, сказывается изменение климата. Глобальное потепление делает их менее устойчивыми к пожарам, вредителям. По словам Онучина, климатические изменения и связанные с ними лесные пожары стали одним из факторов, влияющих на сибирские леса.

Второй фактор - насекомые-вредители и болезни, способствующие деградации лесов. Он тоже отчасти связан с глобальным потеплением.

Еще один тревожный тренд, отмечаемый сейчас учеными, - необычно высокая концентрация углекислого газа над лесами Сибири, цитирует Александра Онучина издание СО РАН: "Достоверно сказать, какой вклад в этот процесс вносят лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, техногенные и другие факторы, мы пока не можем", - признался директор Института леса. Но ученые ищут ответ на этот вопрос.

Онучин добавил, что специалистов настораживает тенденция к увеличению числа лесных пожаров - она проявляется сильнее, чем тренд к повышению температуры воздуха. То есть к изменению климата, вероятно, добавляется еще один отрицательный фактор - несовершенство системы охраны лесов. В результате так называемый зеленый пояс планеты постепенно теряет ценную для человечества способность поглощать углекислый газ.