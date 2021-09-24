В Херсонке Новосибирской области вакцинировали все взрослое население

В деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли все взрослые жители. Это первый подобный населенный пункт в регионе.

Здесь проживает более семидесяти человек, из них взрослых - пятьдесят. Медсестра местного ФАПА Надежда Боос рассказала, что на первую процедуру сразу пришли 30 человек. В их числе - самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года.

- Люди понимали, что вакцинация нужна, только так можем победить вирус. Смело шли на прививку от коронавируса, до ковида активно прививались от гриппа. Сейчас, например, от гриппа тоже уже привили 100 процентов детей, - рассказала Надежда Боос.

По словам главного врача Убинской ЦРБ Ольги Босхомжиевой, в районе вакцинация также идет активно. Необходимый запас вакцин и возможность их выбора у жителей имеется. Хотя показатели иммунизации по району меньше рекордных в Херсонке - пока чуть более 36 процентов.

В Новосибирской области при содействии областного минздрва создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции. Развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, из них 40 - в областном центре и 53 - в районах и городах. Также в Новосибирске работают 18 мобильных пунктов и одиннадцать - в области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В региональном минздраве отмечают, что вакцин против коронавируса достаточно. Всего в область поступило уже свыше одного миллиона комплектов вакцин.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Справка "РГ"

Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию 683 тысячи человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60 процентов взрослого населения.