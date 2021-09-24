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24.09.2021 09:17
Рубрика: Общество

В поселке Новосибирской области погибли сотни птиц

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Специалисты намерены установить причину одномоментной гибели около 250 птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области. Как передает РИА Новости, пока основной версией является отравление, но подтвердить или опровергнуть ее предстоит по результатам экспертиз.

Фото: pixabay.com
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Вчера "Вести-Новосибирск" опубликовали ролик, снятый местными жителями, в котором показано множество лежащих на земле черных птиц, предположительно грачей или ворон. Некоторые птицы были живы, но с трудом передвигались. Как пояснил глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин, учитывая течение болезни и количество пораженных в короткие сроки птиц, ситуация похожа на отравление.

- Отправлены анализы в две лаборатории на бактериальные и вирусные инфекции и второй на токсикологию, - отметил Сергей Кузлякин. - По бактериальным инфекциям пока пришел отрицательный результат, но исследования не закончены, по токсикологии еще нет результатов. Конкретные результаты будут только в понедельник.

По словам специалиста, домашняя птица в поселке здорова, ветеринары установили это, обойдя подворья. Не было обнаружено также ни одного павшего голубя. По всей вероятности, погиб только молодняк ворон или грачей.

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