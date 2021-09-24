В Приангарье обсудили экологически чистое будущее Байкальска

Сегодня в ходе рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова был представлен комплексный мастер-план развития Байкальска. Стратегический для города документ подготовлен по поручению президента России специалистами ВЭБ.РФ и Центра развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР). Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, проблемы города копились не один год. Сейчас для привлечения инвесторов решается вопрос создания инфраструктуры в рамках особой экономической зоны "Ворота Байкала". Представители бизнеса проявляют интерес, в частности, к туристическому потенциалу региона. По предварительной оценке, речь может идти о частных вложениях на сумму свыше 87 млрд рублей, цитирует Игоря Кобзева пресс-служба.

Руководитель области отметил наряду с важностью решения экологических проблем Байкальска и его комплексного развития переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Его площади сегодня составляют примерно 70 тысяч квадратных метров.

"Реализация мероприятий мастер-плана в первую очередь нацелена на повышение качества жизни горожан", - заявил губернатор. Главная задача - превратить Байкальск в экологически чистый и комфортный современный город, который может стать туристическим центром на Байкале.

Глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что особое внимание в связи с развитием Байкальска уделено расчистке и развитию бывшей промышленной площадки Байкальского ЦБК.

Представители власти планируют реализовать мероприятия комплексного плана развития города до 2040 года.