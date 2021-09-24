Ливни и грязевые сели разрушили 17 дорог в горном Дагестане

В Дагестане из-за сильных и продолжительных дождей, которые идут с 22 сентября, оказались разрушены 17 автомобильных дорог, а в некоторых горных районах зафиксирован сход селей.

Как сообщает Минтранс РД, удару стихии подверглись дороги в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке.

"В связи с усилившимся проливным дождем движение по автодороге "Гунибское шоссе - Вятляшевский перевал" не представляется возможным. Как сообщалось раннее, на многих участках автодороги имеются разрушения, в данный момент стихией размыты еще несколько участков", - говорится в официальном сообщении.

Из-за резкого подъема уровня реки Андийское Койсу оказался размыт участок автодороги Агвали-Шаури-Кидеро. В результате критического поднятия уровня реки Джурмут на дороге местного значения Тлярата-Камлюх наблюдались селевые выносы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД просит автомобилистов не въезжать в Бежтинский участок и Цунтинский район.