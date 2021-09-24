Спасатели обнаружили на Эльбрусе 8 альпинистов, попавших в ЧП

Спасатели смогли обнаружить на Эльбрусе восьмерых альпинистов. Трое из них скончались, сообщили "РГ" в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее стало известно, что группа из 19 человек сообщила о ЧП на Эльбрусе - один из участников восхождения повредил ногу. На место выдвинулись спасателей. Им удалось найти восьмерых участников восхождения, из которых трое скончались.

"Поиски продолжаются в тяжелейших метеоусловиях. К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательные работы проходят на высоте более 5 тысяч метров при сильном ветер с порывами до 40 метров в секунду и температуре в -20 градусов.