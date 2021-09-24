Александринка в последний раз покажет спектакль Фокина "Третий выбор"

Александринский театр прощается со спектаклем Валерия Фокина "Третий выбор". Эту постановку, созданную по пьесе Льва Толстого "Живой трупп", зрители смогут увидеть последний раз в эту субботу, 25 сентября.

"Третий выбор" - это уже второе обращение Валерия Фокина к пьесе Льва Толстого. Премьера первой редакции спектакля, который так и назывался "Живой труп", состоялась в декабре 2006 года. Тогда роль Федора Протасова сыграл народный артист России Сергей Паршин.

Фокин вновь вернулся к этому спектаклю в 2015 году, 21 февраля состоялась премьера "Третьего выбора". В этот раз важнейшую для философии постановки роль Федора Протасова исполняет народный артист России Петр Семак.

Спектакль продолжает линию остросовременных размышлений режиссера о трагических отношениях человека и жестокой бездуховной реальности, побуждающей героя к уходу от мира.

"Для меня основная тема пьесы - тема ухода. Сегодня это особенно современно. В нашей перепутанной, перемешанной жизни, где всему есть место, проблема осознанного, сознательного выпадения из этого замкнутого круга особенно актуальна. Встречаются сегодня люди совершенно благополучные, которые, однако, уходят от жизненного комфорта именно потому, что не принимают лживого устройства общества в целом. Меня интересует такой Федя Протасов, который принимает решение не в состоянии очередного запоя, не в угаре, и не ради романтического драйва в цыганской среде, а в процессе долгих раздумий, решая внутреннюю душевную проблему. Мне кажется, в этой пьесе Толстой наиболее близок Достоевскому с его попыткой заглянуть вглубь героя, понять, чем он на самом деле живет", - размышляет Валерий Фокин.

Справка "РГ"

Спектакль "Третий выбор" стал четвертой по счету постановкой "Живого трупа" на сцене Александринского театра. Эту пьесу ставили здесь Всеволод Мейерхольд и А.Л. Загаров (1911, возобновление Н. Н. Арбатова, 1921) и В.П. Кожич и А.Н. Даусон (1950). В главной роли Феди Протасова выступали такие выдающиеся артисты, как: Роман Аполлонский, Павел Самойлов, Илларион Певцов и Николай Симонов.