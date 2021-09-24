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24.09.2021 17:56
Рубрика: Общество

Критически истощенного петербуржца в коме спасли от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге врачи Национального медицинского центра имени Алмазова и Российского научного-исследовательского нейрохирургического института имени Поленова спасли 18-летнего молодого человека, он несколько месяцев провел в коме, у него оказался критический дефицит массы тела, к тому же, юноша заболел коронавирусом. Но врачи сделали, казалось бы, невозможное - молодой человек не только вылечился, но даже смог вернуться к учебе в вузе.

Фото: iStock
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Как сообщает НМЦ имени Алмазова, в конце 2020 года молодого человека избили на улице, он попал в больницу с черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Пациент не только был в вегетативном состоянии, больше всего врачей беспокоило то обстоятельство, что организм молодого человека практически не усваивал специализированное питание. Юноша похудел до критического состояния.

Специально для молодого человека врачи разработали особую тактику нутритивной поддержки. Им удалось восстановить функции кишечника, юноша перестал худеть и начал потихоньку набирать вес.

Чтобы восстановить сознание пациента врачи использовали транскраинальную стимуляцию, когда на человека надевают специальный шлем и пускают электрические заряды, особым образом врачи стимулировали мышцы, участвующие в глотании, также молодому человеку делали инъекции ботулинического токсина.

Из кишечника младенца извлекли гидрогелевый шарик

Когда, казалось, победа уже была близка, молодой человек заболел коронавирусом. В его ситуации это было особенно опасным, ведь COVID-19 поражает не только легкие, но и эндотелий сосудов головного мозга и кишечника. Пациент к тому моменту оставался без сознания, да и вес он не успел набрать. Юноша ожидаемо оказался на аппарате ИВЛ, также ему проводили мощную многокомпонентную антимикробную терапию и бронхоспопию. Усилия врачей, медсестер, санитарок были вознаграждены - болезнь отступила. Молодого человека снова стали пытаться привести в чувство, и вот, спустя четыре месяца комы, он очнулся.

Возвращение к жизни проходило медленно, вначале это были устойчивые признаки сознания, потом юноша стал говорить, узнавать людей.

Сейчас юноша продолжает реабилитацию. Он все еще не набрал изначальную массу тела, многие функции организма не до конца восстановлены, но ходит пациент уже самостоятельно, также юноша смог продолжить учебу в финансово-экономическом институте.

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