Ростуризм: Кешбэк стал самой действенной мерой поддержки туризма

Туристический кешбэк стал самой действенной мерой поддержки отрасли, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем видеоприветствии Съезду Российского союза туриндустрии, проходящему в Санкт-Петербурге.

"Отдельно отмечу программу туристического кешбэка, который по мнению самой отрасли, стал самой яркой и действенной мерой поддержки туризма в истории современной России", - сказала Догузова.

Она напомнила, что программой воспользовались более 2 млн человек.

При этом впереди запуск целого пакета мер поддержки туризма, отметила глава Ростуризма.

Будут запущены льготное кредитование на строительство и реконструкцию отелей, создание туристически привлекательных центров городов, системная поддержка малого и среднего бизнеса в туризме, создание нового закона по туризму.

"Отдельный большой блок работы - перезапуск въездного туризма. Вместе с РСТ мы выступаем за скорейший запуск электронной визы", - добавила Догузова.

Эти меры объединит национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"В России впервые в истории запущена первая программа системной поддержки туризма - национальный проект",- заметила Догузова. Начинается работа и над созданием инфраструктуры, и над формированием спроса и продвижения турпродуктов, и над совершенствованием самой системы управления отраслью, добавила она.

Программа туристического кешбэка была запущена в августе прошлого года. Она предполагает выплату 20% стоимости туров по России или бронирования отелей, максимально 20 тысяч рублей. Программа включена в нацпроект. На ее финансирование планируется предусмотреть по 5 млрд рублей ежегодно.