В Череповце мужчину отправили в колонию за убийство собаки

Мировой судья в городе Череповце вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

ЧП произошло в феврале этого года. Как объяснял в суде 43-летний мужчина, он пошел гулять со своей собакой. Возвратившись обратно, он увидел, что в подъезде недалеко от его квартиры сидит чужой пес. Животное зарычало, потом напало на питомца.

Мужчина зашел домой, взял нож и двумя ударами убил пса. Согласно акту вскрытия, смерть животного наступила из-за быстрой массивной кровопотери от полного разрыва грудной аорты острым предметом. Подсудимый заявил, что он только убил пса, но не обращался с ним жестоко. Мол, так он защищал себя, свою собаку, детей, которые часто сидят в его подъезде.

Суд отменил гражданину условно-досрочное освобождение и по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кстати, этот человек уже был судим за угон, повторное пьяное вождение и грабеж.

Приговор в законную силу не вступил.