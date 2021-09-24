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24.09.2021 13:28
Рубрика: Происшествия

В Петербурге гангстеры в масках ограбили банк

Текст: Вера Черенева

В Петербурге ведется розыск злоумышленников, похитивших из отделения банка на проспекте Большевиков крупную сумму денег, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По предварительным данным, гангстеров было двое, они угрожали работникам банка предметами, похожими на пистолеты. Лица злоумышленников скрывали маски.

Получив крупную сумму денег, они скрылись. Сколько конкретно, сейчас устанавливается.

Поиск мужчин ведется силами Росгвардии, опрашиваются свидетели, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ограбления банков

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