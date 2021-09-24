В Петербурге освободили от должности двух вице-губернаторов

В Петербурге от занимаемых должностей освобождены два вице-губернатора - Александр Бельский и Николай Бондаренко. Соответствующий указ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Изменены полномочия двух других вице-губернаторов. Так, сферы строительства, архитектуры, деятельность КГИОП, жилищного комитета и комитета по благоустройству теперь будет курировать Николай Линченко. А в сферу ответственности вице-губернатора Бориса Пиотровского войдут комитеты по культуре, по физкультуре и спорту, по межнациональным отношениям, по молодежной политике и комитет по печати.

Кроме того от занимаемых должностей освобождены Александр Ржаненков, возглавлявший комитет по социальной политике, Валерий Гарнец, руководивший администрацией Выборгского района и Николай Цед - глава Приморского района.

Ротация в Смольном плановая. Она обусловлена победой чиновников на выборах в Законодательное собрание Петербурга.