В Петербурге продлили коронавирусные ограничения

В Петербурге до 31 октября продлены ограничительные меры, призванные сдержать развитие коронавирусной инфекции, сообщает администрация Северной столицы.

Масочный режим сохраняется во всех общественных местах, включая все виды городского транспорта, а также торговые точки.

Стоит отметить, что с 1 октября в Петербурге начинают действовать жесткие требования относительно доли вакцинированных от коронавируса сотрудников предприятий. Для государственных и унитарных предприятий установлено требование, что не менее 80 процентов сотрудников к началу следующего месяца должны завершить полный курс вакцинации или предоставить медотвод или документ о перенесенном заболевании.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге непростая. Так, согласно отчету об эпидемиологической обстановке в городе, распространенному пресс-службой Смольного, за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 1874 случая коронавирусной инфекции, выздоровело 1324 пациента. В 16 больниц, осуществляющих лечение пациентов с COVID-19, госпитализировано за сутки 348 человек, а выписано - 296.