В Петербурге сняли фильм на основе последнего интервью Даниила Гранина

В киноклубе Президентской библиотеки имени Ельцина представили премьеру документального фильма Дмитрия Каралиса "Даниил Гранин. Последнее интервью". Писатель и автор киносценариев в этой работе впервые выступил как режиссер - так сошлись последний разговор с отцом-учителем и дебют в новой профессии.

Фото: киноклуб Президентской библиотеке им.Ельцина

"Даниил Гранин подарил мне двадцать лет дружбы, - рассказал на премьере Дмитрий Каралис, - Я всегда смотрел на него как на отца - мой родной отец ушел из жизни в 1972 году, трогательно и с пиететом относится ко всему, что он говорил. В моих опубликованных дневниках есть записи о наших встречах-разговорах. Еще больше не записано, но осталось в памяти".

В основу фильма легло интервью Даниила Гранина, которое он дал Каралису в марте 2017 года и которое стало последним в жизни писателя. Разговор шел о войне, блокаде, человеческих отношениях. Слова Гранина дополняют и иллюстрируют кадры хроники и отрывки из произведений самого писателя.

"Для меня существует два важнейших события Второй мировой войны, - рассказывает он с экрана, - это Ленинград и Сталинград. Ленинград - потому что я сам защищал этот город и потому, что он должен был пасть, но выстоял".

Долгое время после окончания войны Гранин, по его собственному признанию, не хотел вспоминать о войне. Однако к концу жизни пришел к тому, что не имеет права молчать как очевидец исторических событий. Апофеозом этого решения становится книга "Мой лейтенант" и речь перед депутатами бундестага 27 января 2014 года, в честь 70-летия снятия блокады Ленинграда.

"Я выступаю перед вами не как писатель, не как свидетель, я выступаю скорее как солдат, участник тех событий. У меня чисто окопный опыт младшего офицера, но опыт, который имеет свои подробности, свои впечатления, достаточно важные, потому что они-то и составляли тот быт, ту плоть событий для каждого жителя города, да и для солдата Ленинградского фронта", - скажет он, и эти кадры вошли в фильм "Даниил Гранин. Последнее интервью".

Главным героем блокады Ленинграда, по его словам, стал "безымянный прохожий" - тот, кто из последних собственных сил помогал подняться упавшему на улице и дойти до специального пункта, где поддержать силы помогали кружкой кипятка. "Почему это было тогда и исчезло сейчас? Почему благополучные люди сегодня не ведут себя с тем же состраданием?" - задает нам всем вопрос с экрана Даниил Гранин. А Дмитрий Каралис рассказывает о том, как после 1946 года в Ленинград стали приезжать люди из других городов - восстанавливать Северную столицу. И с ними дети.

"Они с упоением рассказывали, как их отцы громили фашистов, а что могли рассказать мы? - говорит Каралис. - Что родители просто ходили на работу? И только позднее мы осознали, что ежедневный "тихий героизм ленинградцев", по выражению Гранина, поднял человеческий дух над плотью и победил в обстоятельствах, в которых победа была невозможна".

После премьеры гости киноклуба поделились впечатлениями и, пожалуй, самое точное замечание сделала кинорежиссер и продюсер, преподаватель киношколы для детей и взрослых Власта Арно.

"Нужно рассказывать о том, что было - это бесспорно. Но нужно брать на себя ответственность, чтобы учить видеть и понимать рассказанное, - подчеркнула она, - в том числе понимать подвиги и нашу историю".

Прямая речь

Из последнего интервью Даниила Гранина:

"Голод - это особое состояние, которое не имеет перерывов и лишает человека нравственных качеств. Мы на фронте тоже бедствовали, но это было несравнимо с гражданским населением".

"Когда мы с Алесем Адамовичем решили написать "Блокадную. книгу", мы даже не представляли себе, что творилось в квартирах, что творилось на заводах и фабриках, которые работали для фронта. Теперь, когда мы вспоминаем о войне как об историческом событии, мы видим, что может вынести человек".