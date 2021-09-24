В Петербурге спустили на воду исследовательское судно-беспилотник

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду научно-исследовательское судно "Пионер-М". Одна из его особенностей в том, что управление судном может осуществляться без участия человека, сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Пионер-М" - это маломерный корабль, он относится к типу катамаранов. Его корпус сделан из композитных материалов, эта особенность делает корабль легким и прочным. К слову, технология создания таких корпусов в Петербурге применяется давно, ими оснащаются противоминные тральщики проекта "Александрит". Как и в случае с военным кораблем, композитный корпус у научно-исследовательского судна произведен методом вакуумной инфузии. Также при создании корабля применялась маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы.

Длина судна составляет 27 метров, осадка - полтора метра, в автономном плавании корабль может находиться до пяти суток.

"Пионер-М" будет поставлен в Севастопольский государственный университет, ожидается, что его будут использовать для проведения океанографических, гидроакустических, водолазных изысканий в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. Эксплуатация судна возможна круглый год.

На церемонии спуска на воду "Пионера-М" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сравнил новое судно с "беспилотным автомобилем на воде", это будет первый российский корабль, где применена технология безэкипажного вождения. Среди плюсов внедрения этой технологии глава ОСК назвал минимизацию издержек, удешевление перевозок, а также снижение экологической нагрузки на акватории.

Строительство корабля еще не завершено. В ближайшее время строители проведут отделочные и электромонтажные работы, а также оснастят судно необходимыми системами и механизмами.