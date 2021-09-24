В Петербурге спустили на воду рыболовный траулер "Капитан Мартынов"

В Санкт-Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов". Это четвертый траулер данного проекта. Предприятие "Адмиралтейские верфи" строит его по заказу Русской рыбопромышленной компании.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства. На церемонии спуска судна присутствовала заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Она отметила, что новое судно пополнит дальневосточный флот. Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов" - четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, которые возведут в Северной столице.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков добавил, что обновление рыболовецкого флота важно для развития отрасли. Всего в рамках госпрограммы инвестквот будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.

СТ-192 - большой морозильный рыболовный траулер. Предназначен для вылова минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях. Суда способны вести промысел в отдаленных районах, в том числе Антарктике. Каждый супертраулер рассчитан на ежегодный вылов около 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих в настоящее время основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Траулеры оснащены фабриками для глубокой переработки рыбной продукции.