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24.09.2021 16:42
Рубрика: Власть

В Петербурге спустили на воду рыболовный траулер "Капитан Мартынов"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Адмиралтейские верфи Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи

В Санкт-Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов". Это четвертый траулер данного проекта. Предприятие "Адмиралтейские верфи" строит его по заказу Русской рыбопромышленной компании.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства. На церемонии спуска судна присутствовала заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Она отметила, что новое судно пополнит дальневосточный флот. Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов" - четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, которые возведут в Северной столице.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков добавил, что обновление рыболовецкого флота важно для развития отрасли. Всего в рамках госпрограммы инвестквот будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.

СТ-192 - большой морозильный рыболовный траулер. Предназначен для вылова минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях. Суда способны вести промысел в отдаленных районах, в том числе Антарктике. Каждый супертраулер рассчитан на ежегодный вылов около 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих в настоящее время основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Траулеры оснащены фабриками для глубокой переработки рыбной продукции.

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