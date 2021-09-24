В Петербурге задержан курьер с 10 килограммами наркотиков

В Петербурге сотрудники полиции задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 29-летний мужчина вез на микроавтобусе Hyundai жену и мать, а по пути оставлял "закладки". В результате досмотра в автомобиле был обнаружен целый ассортимент: расфасованные гашиш, кокаин, мефедрон и психотропные вещества.

- По данным полиции, водитель микроавтобуса обслуживал клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков в "Даркнете": осуществлял развозку и закладку в тайники заказанные наркотики, в том числе и за пределами Петербурга, - рассказали в полиции. - Общий вес изъятого превысил 10 килограммов.

Наркокурьер был задержан во дворе дома на улице Подвойского, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств". Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы, его родственники проходят свидетелями по уголовному делу.