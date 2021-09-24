Более 3 млрд рублей направили "Россети Кубань" в 2021 году на ремонтную программу

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ провел встречу в Волгограде с главой компании "Россети Кубань" Борисом Эбзеевым, на которой были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Общий объем финансирования годовой программы "Россети Кубань" по ремонту и техобслуживанию объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в 2021 году составил 3,06 миллиарда рублей.

В целом по ЮФО объем финансирования ремонтной программы Группы "Россети" в 2021 году составляет 6,1 миллиарда рублей, в том числе 3,06 миллиарда - по компании "Россети Кубань", которая присутствует на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В рамках реализации ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов специалисты "Россети Кубань" отремонтируют почти 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, 1,8 тысячи трансформаторных подстанций и заменят свыше 6 тысяч опор. На Кубани и в Адыгее энергетики расчистят 1,5 тысячи гектаров просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, проведут замену и ремонт 886 километров проводов. Аварийный запас укомплектован в зоне ответственности компании на 100 процентов. Ремонтная программа выполняется в срок, к первому октября все основные работы будут завершены.

Эти мероприятия позволят снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях и повысить надежность работы объектов электроэнергетики в период прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

- Мероприятия годовой ремонтной программы выполняются с опережением сроков. Большая часть работ по ремонту энергообъектов была проведена еще до начала курортного сезона. В целом компанией выполнено 99 процентов от запланированного годового объема ремонтных мероприятий, в том числе для подготовки электросетевой инфраструктуры региона к прохождению осенне-зимнего периода. До первого октября основные работы к отопительному сезону по сети 35 кВ и выше планируется завершить в полном объеме, - отметил исполняющий обязанности генерального директора компании "Россети Кубань" Борис Эбзеев.

В зоне эксплуатационной ответственности "Россети Кубань" в оперативной готовности находятся почти 1800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники в составе 392 бригад, в том числе 22 мобильные бригады. В распоряжении энергетиков 109 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 12,6 мегаватта. Проведены противоаварийные тренировки персонала с целью обеспечения готовности к незамедлительному реагированию на возможные технарушения при воздействии неблагоприятных погодных условий.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"