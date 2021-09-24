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24.09.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 в ДТП погибли три человека

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: УГИБДД по Ростовской области Фото: УГИБДД по Ростовской области
Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в столкновении трех легковых автомобилей погибли три человека.

В Железноводске СК проверит обстоятельства смертельного ДТП

Как сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД, авария произошла на 1026 километре федеральной автодороги в Аксайском районе. Водитель Mercedes-Benz Vito выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus. Потом в них врезался ВАЗ-2111.

В результате ДТП водитель и два пассажира Largus скончались на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка, будут установлены все обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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