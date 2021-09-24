Подъезд к Севастополю закроют на семь месяцев для строительства "Тавриды"

Для строительства трассы "Таврида" будет на семь месяцев перекрыто движение на участке президентской дороги в районе Инкермана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Участок дороги будет закрыт для всех видов транспорта с 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года. За это время подрядчик АО "ВАД" демонтирует старые путепроводы и мост через реку Черную и возведет на их месте новые.

Перед тем как закрыть президентскую дорогу, возобновят движение транспорта через Инкерман по улице Чернореченской. Ее откроют раньше срока - ранее сообщалось, что дорога будет перекрыта до 22 мая 2022 года.

Также подрядчик устроит объезд по временной дороге от президентской трассы через поселок Сахарная Головка.