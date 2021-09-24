"Россети Юг" увеличили до 1,7 млрд финансирование ремонтной программы

Новости

В Индии женщина отсудила у салона 271 тысячу долларов за плохую прическу 14:38
В Подмосковье начали разворачивать новые койки в ковидных стационарах 14:38
Попугай "напал" на канцлера Германии 14:33
Ростуризм: Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов 14:30
Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах 14:04
Шунин не поможет "Динамо" в матче против "Рубина" 14:01
В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов 13:54
Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года 13:41
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Голикова назвала размер страховой пенсии в 2022 году 13:32
Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков 13:30
Студенты из Ирака рассказали, как помогали раненым в вузе Перми 13:30
Суд отклонил иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову 13:25
Памфилова: Жалоб на избиркомы, требующих рассмотрения ЦИК, не было 13:25
В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия 13:25
Песков прокомментировал ситуацию с арестом в США топ-менеджера "НОВАТЭКа" 13:21
Матвиенко: В сфере интеллектуальной собственности удалось добиться прорыва 13:16
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе 13:15
Путин 25 сентября встретится с лидерами партий и избранными губернаторами 13:07
С 1 февраля ряду категорий граждан проиндексируют ежемесячные выплаты 13:07
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 13:36
Рубрика: Экономика

"Россети Юг" увеличили до 1,7 млрд финансирование ремонтной программы

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ провел встречу с главой ПАО "Россети Юг" Борисом Эбзеевым, на которой были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Ремонтная программа выполняется в срок, к 1 октября все основные мероприятия будут завершены.

Фото: ПАО "Россети Юг"
"Россети" направили 6,1 млрд рублей на ремонтную программу в ЮФО

В целом по ЮФО объем финансирования ремонтной программы Группы "Россети" в 2021 году составляет 6,1 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей - по линии компании "Россети Юг", которая работает на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. По сравнению с 2020 годом объем программы "Россети Юг" увеличен на 5,4 процента.

В план ремонтов вошли 38 силовых трансформаторов, около 3 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, более 3,3 тыс. коммутационных аппаратов, 3 тысячи трансформаторных пунктов. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 1,2 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

К прохождению осенне-зимнего периода и ликвидации возможных последствий природных аномалий в "Россети Юг" готовы 672 бригады (более 3,4 тыс. специалистов и около 1,7 тыс. единиц спецтехники). Аварийный запас сформирован на 100 процентов. Подготовлен 331 резервный источник электроснабжения общей мощностью 13,3 МВт.

Фото: ПАО "Россети Юг"

"В южных регионах максимальные нагрузки на энергокомплекс приходятся на лето и зимние переходы температуры через ноль с осадками и штормовыми ветрами. В этом году активная фаза ремонтной кампании проходила в условиях аномально жарких температур. Это наложило отпечаток на ход работ, но не привело к нарушению сроков. Мы увеличили расходы на программу технического обслуживания и ремонтов, к 1 октября завершим все основные мероприятия. Качественная подготовка энергокомплекса к осенне-зимнему периоду - залог надежного электроснабжения потребителей", - подчеркнул Борис Эбзеев.

Андрей Рюмин также посетил Центр управления сетями волгоградского филиала "Россети Юг". Именно отсюда осуществляется координация работы всех объектов электросетевого хозяйства. Оборудование центра позволяет осуществлять оперативное управление сетями в соответствии с современными техническими и организационными требованиями.

Фото: ПАО "Россети Юг"
В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Песков назвал наихудший сценарий развития отношений с США
Памфилова: Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%
Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить