"Россети Юг" увеличили до 1,7 млрд финансирование ремонтной программы

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ провел встречу с главой ПАО "Россети Юг" Борисом Эбзеевым, на которой были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок.

Ремонтная программа выполняется в срок, к 1 октября все основные мероприятия будут завершены.

В целом по ЮФО объем финансирования ремонтной программы Группы "Россети" в 2021 году составляет 6,1 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей - по линии компании "Россети Юг", которая работает на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. По сравнению с 2020 годом объем программы "Россети Юг" увеличен на 5,4 процента.

В план ремонтов вошли 38 силовых трансформаторов, около 3 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, более 3,3 тыс. коммутационных аппаратов, 3 тысячи трансформаторных пунктов. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 1,2 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

К прохождению осенне-зимнего периода и ликвидации возможных последствий природных аномалий в "Россети Юг" готовы 672 бригады (более 3,4 тыс. специалистов и около 1,7 тыс. единиц спецтехники). Аварийный запас сформирован на 100 процентов. Подготовлен 331 резервный источник электроснабжения общей мощностью 13,3 МВт.

Фото: ПАО "Россети Юг"

"В южных регионах максимальные нагрузки на энергокомплекс приходятся на лето и зимние переходы температуры через ноль с осадками и штормовыми ветрами. В этом году активная фаза ремонтной кампании проходила в условиях аномально жарких температур. Это наложило отпечаток на ход работ, но не привело к нарушению сроков. Мы увеличили расходы на программу технического обслуживания и ремонтов, к 1 октября завершим все основные мероприятия. Качественная подготовка энергокомплекса к осенне-зимнему периоду - залог надежного электроснабжения потребителей", - подчеркнул Борис Эбзеев.

Андрей Рюмин также посетил Центр управления сетями волгоградского филиала "Россети Юг". Именно отсюда осуществляется координация работы всех объектов электросетевого хозяйства. Оборудование центра позволяет осуществлять оперативное управление сетями в соответствии с современными техническими и организационными требованиями.