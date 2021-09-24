Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Кабанова

Киевский районный суд Симферополя сегодня избрал меру пресечения снятому накануне с должности заместителю председателя Совета министров Республики Крым Евгению Кабанову. Он арестован на время следствия - до 22 ноября 2021 года. Чиновника подозревают в хищении более 57,6 миллиона рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора до очистных сооружений Межгорного водоузла.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. Вместе с Кабановым под следствием оказались вчера лишенный должности министр строительства Михаил Храмов и гендиректор компании-подрядчика "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев.

В то же время сам Кабанов отрицает свою вину и даже ставит себе в заслугу быстрое строительство водовода: вместо предусмотренных контрактом 12 месяцев его протянули всего за четыре, что помогло решить проблему водоснабжения крымской столицы. "Победа будет за нами", - заверил Кабанов суд и освещавших заседание журналистов.

- Вероятно, я упустил в чем-то вопрос ценообразования, но к хищению я точно не причастен, - уверял Кабанов суд, убеждая его не избирать меру пресечения в виде ареста.

Напомним, накануне депутаты Государственного совета РК согласовали отставку вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов принял его отставку, подписав соответствующий Указ.

Кабанов был назначен на должность вице-премьера Совмина РК 27 ноября 2018 года. На этом посту он курировал строительство и реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма. До назначения в исполнительную ветвь власти был депутатом парламента Крыма, руководил работой нескольких строительных компаний. С его именем связывают микрорайон "Город мира" в Симферополе. Накануне увольнения Кабанова в отставку ушел также министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

С персоной Кабанова связаны несколько скандалов. Так, весной 2020 года, когда вся страна находилась в режиме самоизоляции, Кабанов прогулялся по горному лесу и искупался в море, и выложил фото на своей странице в соцсети, призвав жителей Крыма последовать его примеру. Тогда глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич призвал главу Крыма уволить Кабанова за демонстративное пренебрежение карантинными ограничениями. Однако после раскаяния и публичных извинений его оставили в должности.

А 23 февраля 2021 года Кабанов снова стал фигурантом скандальной истории теперь уже на борту самолета. Авиаперевозчик направил жалобу в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова по поводу непристойного поведения чиновника. Кабанов неоднократно нарушал правила поведения на борту, отказывался надевать защитную маску, мешал работать экипажу и нецензурно выражался в адрес бортпроводников, оскорбляя их достоинство непарламентскими выражениями. В результате с борта самолета Кабанов отправился в отделение полиции.

Интересно также, что Кабанов - уже третий по счету вице-премьер, курирующий ФЦП и закончивший карьеру коррупционным уголовным делом.

В феврале 2017 года был задержан вице-премьер крымского правительства Олег Казурин. Летом 2018 года судья назначил ему 11 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 56 миллионов руб. Олега Казурина осудили по обвинению в получении через посредника крупной взятки, отмывании денег и приготовлении к мошенничеству, совершенному лицом с использованием своего служебного положения (ч. 6 ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

В октябре 2018 года в Москве задержали еще одного вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина. В декабре 2020 года в отношении него завершено расследование уголовного дела. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах он, получая деньги через сообщников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по госзакупкам. "Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей", - подчеркнули в СК. В январе 2021 года Верховный суд России направил для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина.