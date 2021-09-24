В Ялте полицейские спасли школьницу, забравшуюся на трубу котельной

В Ялте грамотные действия сотрудников полиции позволили спасти от необдуманного поступка забравшуюся на трубу котельной 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские прибыли на место ЧП вместе с сотрудниками МЧС после поступившего в дежурную часть сообщения о замеченном на трубе ребенке. Оценив угрозу жизни девочки, правоохранители вызвали бригаду медиков и оцепили прилегающую территорию.

- Полицейские поддерживали разговор с подростком, чтобы отвлечь, - рассказали в ведомстве.

Тем временем 26-летний знакомый девочки незаметно подобрался к ней, отдернул от края и перенес через ограждение в безопасное место. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Полицейские провели с подростком и ее матерью профилактическую беседу.

Руководство управления МВД России по Ялте решило наградить участников спасательной операции благодарственными письмами и ценными подарками.