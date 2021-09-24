В Камышине погиб глава местного Роспотребнадзора

На улице Осетинской в Камышине обнаружили тело 33-летнего мужчины, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

Как уточнили в ведомстве, в погибшем опознали руководителя местного отдела Роспотребнадзора. Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате травмы грудной клетки и ушиба сердца. Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний местный житель. У них произошел конфликт. После инцидента подозреваемый вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако к тому моменту потерпевший был уже мертв.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.