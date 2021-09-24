В волгоградском Заволжье построят новую станцию водоподготовки

В Старополтавском районе - одной из самых засушливых территорий Волгоградской области - построят новый объект водоснабжения. Будет создан резервный источник, проложат 13-километровые сети, сделают станцию водоподготовки.

- Старополтавский район - один из находящихся в сложной природно-климатической зоне. И один из серьезных вопросов, которые необходимо решать, - обеспечение водой. Мы уже приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения в Старой Полтавке, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Это позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед.

Несколько лет назад именно опыт этого района стал основой для формирования региональной программы строительства станций доочистки воды в небольших населенных пунктах. Такие системы уже смонтированы в девяти сельских поселениях.

Обводнение важно и для традиционного для Заволжья животноводства. Пока район мало охвачен мелиорацией. Но глава области намерен изменить ситуацию с применением различных инструментов государственной поддержки.

С помощью госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году в Старополтавском районе уже привели в порядок Верхнеерусланский шлюзовый мост 1928 года постройки. Считается, что это единственный мост в России, который в первой половине прошлого столетия не только задерживал талые воды, но и работал как мини-ГЭС. Сейчас он используется как туристический объект. В среднем его посещают около трех тысяч человек ежегодно.

Элементы моста очистили и покрасили, обновили перила и защитные ограждения, укрепили перекрытия, уложили тротуарную плитку. До конца года здесь также планируют смонтировать архитектурную подсветку и систему видеонаблюдения, установить скамейки.

Особое значение для отдаленных территорий имеет развитие дорожной сети. В этом году завершилось строительство второго участка "Верхний Еруслан - Салтово". В планах также сделать подъезды к селам Лятошинка и Песчанка, поселку Красный Яр.

Губернатор также проконтролировал обеспечение квартирами детей-сирот. В Старой Полтавке в 2020 году возвели шесть домов блокированной застройки, в каждом по четыре квартиры. В целом по региону этой категории жителей предоставлено 378 квартир.