Житель Астрахани погиб, демонстрируя фокус с проглатыванием змеи

55-летний житель Харабалинского района Астраханской области, развлекая своих знакомых, пытался проглотить степную гадюку. Но рептилия укусила "укротителя" за язык, мужчина скончался в реанимации районной больницы в тот же день.

Как сообщили в пресс-службе СК по области, предварительная причина смерти - отравление ядом. По данному факту организована проверка.

В управлении добавили, что инцидент произошел на картофельном поле, где работал пострадавший. Со слов его коллег, мужчина уже показывал аналогичные фокусы со змеями, но раньше использовал ужей, а не гадюк.