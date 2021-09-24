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24.09.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

На Эльбрусе погибли туристы из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга

Текст: Екатерина Призова

Продолжает поступать информация о трагедии на Эльбрусе, где накануне туристическая группа попала под удар стихии. "Трое из пяти погибших - жители Санкт-Петербурга, Якутска и Екатеринбурга", передает РИА Новости со ссылкой на старшего гида турфирмы Дениса Алимова.

Фото: ТАСС
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Напомним, на горе разыгралась страшная снежная буря, порывы ветра достигали, по данным МЧС, 40-70 метров в секунду при температуре двадцать градусов ниже нуля. Из-за погоды видимость упала до метра. В поисково-спасательным мероприятиям были задействованы 69 специалисты. Как сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии, в 2.45 операция на Эльбрусе завершилась: удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках, пострадавшими, получившими обморожения и травмы, занялись врачи. К сожалению, еще пять человек погибли.

В турфирме говорят, что точно знают личности пока только троих из них - это туристы из Санкт-Петербурга, Якутска и Екатеринбурга. Судя по соцсетям, погибшая из Екатеринбурга - выпускница юридического вуза. Ее знакомые в комментариях пишут, что это второе ее восхождение на высочайший кавказский пик. "Плохая погода была за день до выхода. Почему они все же решили идти в ночь и с такими метеоусловиями, не понятно", - задается вопросом подруга девушки.

Так же по сообщениям местных СМИ в тургруппу входили мужчина из Тюмени (возможно, он в числе погибших). Еще один екатеринбуржец - сотрудник банка - спасся и даже не получил опасных для жизни травм. "У него небольшое сотрясение и обморозил лицо, пока восемь часов они плутали и таскали на себе товарища, сломавшего ногу", - рассказал KP.RU его друг.

Фото: ТАСС
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По данным турфирмы, произошло следующее: в процессе восхождения одной из туристок стало плохо (спустя время она скончалась), ее начал спускать вниз гид, оставшиеся члены группы продолжили подниматься. Через четверть часа резко упало давление, ветер подул снизу вверх, начался шторм, и критично снизилась видимость.

Туристы двинулись вниз, один из них сломал ногу, что замедлило всю группу. От переохлаждения умерли еще два человека. Еще двое в бессознательном состоянии были эвакуированы до станции Гарабаши, но также погибли.

Возбуждено уголовное дело по статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кстати, по данным регионального Следственного комитета, изначально в группе было 23 человека, все жители разных регионов России. Они начали восхождение, но почти сразу несколько из них отказались от подъема и вернулись на базу. Оставшиеся 19 человек, несмотря на ухудшающуюся погоду, двинулись к вершине.

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