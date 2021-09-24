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24.09.2021 10:26
Рубрика: Власть

На Среднем Урале утвердили порядок определения границ жилой застройки

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Кабмин Свердловской области утвердил порядок определения границ жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. В постановлении расписано, когда решение принимает правительство региона, а когда - муниципалитет, перечисляются параметры обследования района на стадии подготовки проекта.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Устанавливается также предельный срок для проведения общих собраний собственников домов: три месяца с даты опубликования решения о комплексном развитии территории. В этом документе должны содержаться показатели минимально допустимого уровня обеспеченности района детскими садами, школами, поликлиниками, ДК, центрами бытового обслуживания и парковками.

Эта информация послужит ориентиром для инвестора, что и в каком количестве необходимо построить. Он сформирует земельные участки под эти объекты и подготовит проектно-сметную документацию.

- Закон о КРТ призван решить проблему морально и физически устаревшего жилья барачного типа с привлечением средств частных инвесторов, - отмечает министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

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