Под Екатеринбургом в результате пожара погибли дети

Двое аленьких детей погибли в результате пожара в частном деревянном доме в селе Кадниково, недалеко от Екатеринбурга. Следственный комитет Свердловской области начала расследование обстоятельств трагедии.

По информации регионального главка МЧС, 24 сентября в 03:15 поступило сообщение о пожаре на улице Карла Маркса - полыхало жилище и надворные постройки на площади сто квадратных метров. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили утром в начале восьмого.

Очаг возгорания, по словам пресс-секретаря регионального СК Александра Шульги, находился в сенях. Дома были две женщины и трое детей. Взрослые смогли эвакуироваться и спасти мальчика 2019 года рождения. К сожалению, девочка 2013 и мальчик 2015-го годов рождения погибли.

Как сообщил начальник пресс-службы МВД области Валерий Горелых, у одной из женщин ожоги 25 процентов тела, у второй - раны и порезы из-за оконных стекол.

Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).