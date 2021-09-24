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23.09.2021 22:01
Рубрика: Экономика

В зоне - только МОКС

На Белоярской АЭС творят историю
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Спецвыпуск № 219(8570)
Пока о реакторе БН-800 на Белоярской АЭС так сказать нельзя: на этот день его активная зона только на треть заполнена тепловыделяющими сборками с уран-плутониевым МОКС-топливом.
Кассета с МОКС-топливом. Фото: Архив МОКС Топливо ТВЭЛ Кассета с МОКС-топливом. Фото: Архив МОКС Топливо ТВЭЛ
Кассета с МОКС-топливом. Фото: Архив МОКС Топливо ТВЭЛ

Пробные 18 ТВС загрузили в в январе 2020-го. А в этом году добавили еще 160 серийных. Если не случится какого-то сбоя, "перейдем к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом уже в 2022 году", обозначил ближайшие планы директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Фото: Предоставлено пресс-службой Курской АЭС
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А перед этим американский журнал POWER назвал загрузку серийного MOКС-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике. В отличие от традиционного урана-235 сырьем для производства МОКС-топлива становятся оксид плутония, наработанный в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, который получают путем переработки вторичных "хвостов" обогатительного производства.

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