Пока о реакторе БН-800 на Белоярской АЭС так сказать нельзя: на этот день его активная зона только на треть заполнена тепловыделяющими сборками с уран-плутониевым МОКС-топливом.

Пробные 18 ТВС загрузили в в январе 2020-го. А в этом году добавили еще 160 серийных. Если не случится какого-то сбоя, "перейдем к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом уже в 2022 году", обозначил ближайшие планы директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

А перед этим американский журнал POWER назвал загрузку серийного MOКС-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике. В отличие от традиционного урана-235 сырьем для производства МОКС-топлива становятся оксид плутония, наработанный в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, который получают путем переработки вторичных "хвостов" обогатительного производства.