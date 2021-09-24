В Тюмени охранник школы подрался с группой учеников

Тюменские следователи начали проверку инцидента, о котором накануне рассказали пользователи социальной сети.

Вечером 23 сентября в группе в "ВКонтакте" было опубликовано 26-секундное видео, в котором охранник одной из школ города выясняет отношения с подростками. На первом фрагменте мужчина хватает парня. Тут же в дело вмешивается еще один взрослый, который отталкивает охранника от школьника. В следующие секунды чоповец за кем-то бежит, в конце видео дерется с девушкой, валит ее на газон и держит за горло. Заметно, что видео не цельное, а собранное из разных кусочков. Кроме того, сдобрено ненормативной лексикой.

Что же случилось на самом деле, был ли охранник спровоцирован группой школьных хулиганов или же он решил самовольно наказать особо задиристых тинейджеров, сейчас предстоит выяснить специалистам.

Как рассказала корреспонденту "РГ" и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Мария Арнгольд, ее коллеги тщательно проверяют доводы, изложенные в видео, проводят опросы участников конфликта, опрашивают руководство школы.

- При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснила она.

В городском департаменте образования комментировать ситуацию отказались. Представитель ведомства отметил, что данный инцидент - юрисдикция Следственного комитета.