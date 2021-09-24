В Свердловской области увеличится взнос на капремонт

Новости

Цена на нефть марки Brent поднялась до рекордных значений 2018 года 08:33
Погода в Москве: плюс 12 и временами солнце 08:11
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью 07:52
В ВОЗ призвали страны Африки готовиться к четвертой волне COVID-19 07:35
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 популярных валют 07:19
В 14 российских регионах стало больше лесов 07:00
Бывшим помощникам Трампа выдали повестки в суд 06:52
Пожар в общежитии Военного университета в Москве ликвидирован 06:39
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 кг черной икры 06:24
Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ 06:05
Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 05:52
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4 километра 05:33
Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию 05:30
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 05:01
Во Владивостоке задержали оскорблявшую пилотов дебоширку 04:46
Кровля загорелась на здании на территории Военного университета в Москве 04:40
В Хабаровском крае возобновили поиски на месте падения Ан-26 04:19
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти 03:50
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО 03:38
Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов 02:54
В США одобрено применение бустерных доз вакцины для людей старше 65 лет 02:31
Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 08:20
Рубрика: Экономика

В Свердловской области увеличится взнос на капремонт

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

В 2022 году жители Среднего Урала будут платить на четыре процента больше за капремонт в многоквартирных домах. В абсолютных цифрах платеж повысится на 40 копеек и составит 10 рублей 51 копейку за квадратный метр.

Не все ветхие школы в Зауралье попадут в программу капремонта

Как пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, индексацию тарифа проведут, отталкиваясь от прогнозируемой инфляции на 2022 год. Взнос на капремонт пересматривается ежегодно не позднее 1 октября, это позволяет не только своевременно организовать выполнение работ, но и рассчитаться с подрядчиками.

При этом министр заверил, что малообеспеченные удорожания не почувствуют. Им по-прежнему будут предоставляться компенсации из областного бюджета. Воспользоваться ими смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12 процентов. Для остальных свердловчан затратный максимум установлен на уровне 22 процентов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Реформа ЖКХ

Главное сегодня

Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить