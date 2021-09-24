В Свердловской области увеличится взнос на капремонт

В 2022 году жители Среднего Урала будут платить на четыре процента больше за капремонт в многоквартирных домах. В абсолютных цифрах платеж повысится на 40 копеек и составит 10 рублей 51 копейку за квадратный метр.

Как пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, индексацию тарифа проведут, отталкиваясь от прогнозируемой инфляции на 2022 год. Взнос на капремонт пересматривается ежегодно не позднее 1 октября, это позволяет не только своевременно организовать выполнение работ, но и рассчитаться с подрядчиками.

При этом министр заверил, что малообеспеченные удорожания не почувствуют. Им по-прежнему будут предоставляться компенсации из областного бюджета. Воспользоваться ими смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12 процентов. Для остальных свердловчан затратный максимум установлен на уровне 22 процентов.