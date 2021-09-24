В Тюменской области режим ограничений продлили до конца октября

В Тюменской области до 24 октября продлены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Сохраняется масочный режим.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Например, в нем сказано, что экскурсионные группы школьников или студентов в музеях и прочих культурных учреждениях не должны пересекаться по времени и встречаться в одном зале.

Также общее количество участников физкультурных мероприятий не должно превышать 500 человек. Если организаторы захотят пригласить больше публики или спортсменов, они должны будут согласовать эту инициативу с управлением Роспотребнадзора.

Оперштаб сообщает, что в регионе также до 24 октября приостанавливается личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.